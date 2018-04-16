Панарин: Бобровский сегодня спас задницы игроков «Коламбуса»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин подвёл итоги второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ, 2-0).

«Сегодня игралось посложнее. Может, у меня так получилось, потому что пару смен вначале переиграл, подустал. Всю игру отходил. Слава богу, что выиграли, все рады. Едем дальше. Почему стали лучше играть в большинстве? Не знаю, может, пришло время для этого. Иногда есть везучие полосы, иногда невезучие полосы. Рады, что в нужный момент проснулись и в большинстве забиваем голы. Здорово.

Я думаю, что команда почувствовала уверенность уже в конце «регулярки», когда мы вытягивали в конце пару важных матчей. Уверенность приходит, и всё — теперь у нас есть такое оружие в запасе.

Игра Бобровского? Я вон ему кепку лучшего игрока вручил, после той игры она у меня была. Пришлось расстаться. Я тоже заметил, что если бы не он, счёт сегодня совсем другой бы был. Спас он нас, задницы наши", – сказал Панарин в интервью официальному каналу НХЛ в YouTube.