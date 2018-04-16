Джонс: воспринимаем игру Бобровского как саму собой разумеющуюся

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс подвёл итоги второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ, 2-0), сделав акцент на игре российского голкипера Сергея Бобровского, который отразил 54 броска и установил рекорд клуба.

«Мы воспринимаем игру Бобровского как саму собой разумеющуюся, потому что он невероятно важен для «Коламбуса». Его сейвы в ключевые моменты… Боб даёт нам шансы на победу в каждом матче», — цитирует Джонса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.