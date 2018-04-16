Тротц: вы смотрите на две команды и понимаете, что Бобровский сделал разницу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ, 0-2 в серии).

«Вы смотрите на две команды и понимаете, что Бобровский определил разницу. Он играл в свою игру, а мы нуждались всего всего в одном сейве, которого не случилось. Я не хочу винить во всём вратарей, потому что мы единая команда и проигрываем все вместе. Вместе нужно двигаться и дальше.

Одна из вещей, которую многие недооценивают в нас, это наш характер. Мы много боролись по ходу сезона и не собираемся сдаваться. Вы увидите, как мы будем биться и бороться в дальнейшем. Вы увидите, как мы будем менять ситуацию. Уверен в моей команде и с нетерпением жду следующего матча», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.