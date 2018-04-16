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Бекстрём: игроки «Вашингтона» сходят с ума, мы воспринимаем всё близко к сердцу

Бекстрём: игроки «Вашингтона» сходят с ума, мы воспринимаем всё близко к сердцу
Хоккей / НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-2).

«Мы очень расстроены, просто сходим с ума. Проигрываем 0-2 и играем против хорошей команды, которая следующие два матча проведёт на своём льду. Но мы всё сделаем, чтобы переломить ход серии. Ещё долго играть.

Мы всё воспринимаем близко к сердцу, стараемся всё пропустить через себя. Может быть, нам стоит сконцентрироваться только на хоккее», – цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

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На этот раз «столичные» рискуют не дойти даже до своего «любимого» второго раунда.
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