Бекстрём: игроки «Вашингтона» сходят с ума, мы воспринимаем всё близко к сердцу

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-2).

«Мы очень расстроены, просто сходим с ума. Проигрываем 0-2 и играем против хорошей команды, которая следующие два матча проведёт на своём льду. Но мы всё сделаем, чтобы переломить ход серии. Ещё долго играть.

Мы всё воспринимаем близко к сердцу, стараемся всё пропустить через себя. Может быть, нам стоит сконцентрироваться только на хоккее», – цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.