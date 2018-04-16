«Сибирь» заключила новый контракт с Ильёй Морозовым

«Сибирь» заключила новый контракт с защитником Ильёй Морозовым, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

19-летний Морозов в этом сезоне принял участие в 25 матчах, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «+5» при 6 штрафных минутах. В среднем за матч хоккеист проводил на льду 13 минут 53 секунды. Это был первый сезон Морозова в КХЛ.

Сезон-2017/18 защитник завершил ассистентом капитана молодёжной сборной России на Турнире четырёх наций.