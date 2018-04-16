QMJHL: Виталий Абрамов и Иван Косоренков пробились в третий раунд плей-офф

«Викториявилль» уверенно победил «Драмондвилль» в пятом матче второго раунда плей-офф юниорской лиги Квебека (3:0, 4-1 в серии) и пробился в следующий раунд.

Российские игроки «Викториявилля» Виталий Абрамов и Иван Косоренков очков в этом матче не набрали. Всего в нынешнем плей-офф на счету Абрамова 13 (7+6) очков в 10 матчах, в активе Косоренкова 12 (3+9) баллов в 10 играх. Косоренков идёт на пятом месте в списке ассистентов во всей лиге.

В следующем круге их соперником станет «Акади-Баттхёрст», в составе которого играет ещё один российский представитель Герман Рубцов.

Справка «Чемпионата»



Виталий Абрамов родился 8 мая 1998 года в Челябинске.



Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.



С сезона-2015/16 играл за «Гатино», а в этом году был обменян в «Викториявилль».



Сыграл на молодёжном чемпионате мира 2018 года, где сборная России проиграла в четвертьфинале, в пяти играх забил один гол и заработал «-4».



Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером.