Овечкин и «Вашингтон» вылетят в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли?

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5. Подопечные Барри Тротца уступают в серии 0-2, следующие две игры состоятся в Коламбусе.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Овечкин и «Вашингтон» вылетят в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли?».

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.