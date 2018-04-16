«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5. Подопечные Барри Тротца уступают в серии 0-2, следующие две игры состоятся в Коламбусе.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Овечкин и «Вашингтон» вылетят в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли?».
Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.
«Будет весело, когда «Вашингтон» отыграется». Кто тащит Овечкина на дно?
С такой игрой вратарей «Вашингтону» будет очень тяжело одолеть команду Бобровского и Панарина.