Валентин Зыков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ

Завершился регулярный чемпионат в Американской хоккейной лиге. Лучшим снайпером турнира стал российский нападающий «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков, забросивший 33 шайбы в 63 матчах.

Второе место занял нападающий «Лаваль Рокет» Крис Терри с 32 шайбами в 62 встречах, топ-3 замкнул форвард «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Даниэль Спронг, отличившийся 32 раза в 65 матчах.

В топ-10 также вошли Эрик Тангрэди, Ник Лаппин, Грег Кэри (все — по 31 шайбе), Теэму Пулккинен, Брэндон Пирри, Адам Кракнелл и Энтони Греко (все — по 29 шайб).