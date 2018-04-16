НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига назвала трёех звёзд прошедшего игрового дня.

Третьей звездой назван нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэттью Калверт. Он забросил победную шайбу в овертайме матча с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ, 2-0 в серии).

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри стал второй звездой. Он отразил 37 из 39 бросков в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2, 3-0 в серии).

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби признан первой звездой. На его счету 4 (1+3) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:1, 2-1 в серии).