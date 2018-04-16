Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар симулировал травму после удара Хаулы

«Лос-Анджелес Кингз» принимал на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил со счётом 2:3.

Во втором периоде произошёл любопытный эпизод. Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар толкнул в спину клюшкой финского нападающего «рыцарей» Эрика Хаулу. Хаула не сдержался и сначала отмахнулся от словенского форварда, а затем нанёс уже акцентированный удар по лицу обидчика. Главный арбитр матча Дэн О'Хэллоран не увидел нарушения правил ни в действиях Копитара, ни в действиях Хаулы. Вернувшись на скамейку запасных, Копитар держался за левую щёку, хотя удар Хаулы пришёлся в правую.

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