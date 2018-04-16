Антон Форсберг и Якоб Сильверберг отказались от участия в чемпионате мира—2018

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Антон Форсберг не сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует Hockey News. Отказался от участия в турнире и нападающий «Анахайм Дакс» Якоб Сильверберг. Примечательно, что команда Сильверберга ещё продолжает участие в Кубке Стэнли—2018, но хоккеист уже проинформировал Федерацию хоккея Швеции о своём решении. Оба игрока сослались на повреждения.

25-летний Форсберг провёл в минувшем сезоне 35 матчей, в которых одержал 10 побед при коэффициенте надёжности 2,97 и проценте отражённых бросков 90,8.

27-летний Сильверберг в регулярном сезоне забросил 17 шайб и сделал 23 голевые передачи в 77 играх. В плей-офф на его счету 1 (1+0) очко в 2 матчах.

Шведская пресса отмечает, что всё идёт к тому, что основным голкипером «Тре крунур» станет вратарь «Ванкувер Кэнакс» Андерс Нильссон.