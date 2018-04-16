Торторелла — о Бобровском: такой игры вратаря я не видел долгое время

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ, 2-0 в серии), высоко оценив вклад в успех вратаря команды Сергея Бобровского.

«Такой игры вратаря я не видел долгое время. Именно Сергей даёт нам шансы оставаться в игре. Когда соперник набирает обороты и усиливает активность, Боб делает ключевые спасения. Именно он ключевой игрок нашей команды.

Мы нашли нашу уверенность в нужное время — во многом благодаря Бобровскому. У «Вашингтона» потрясающая команда, два первых матча серии были просто сумасшедшими. Два овертайма, две победы. Нельзя просить у судьбы большего. Это очень весело и здорово», — цитирует Тортореллу The Athletic.

Видео одного из сейвов Бобровского можно посмотреть на официальном сайте лиги.