«Витязь» заключил новые контракты с Никулиным и ещё тремя игроками

«Витязь» заключил новые контракты с нападающим Александром Никулиным, защитником Егором Воронковым и голкиперами Игорем Сапрыкиным и Александром Самоновым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с Никулиным заключено на один год, с другими хоккеистами — на два.

32-летний Никулин в минувшем сезоне забросил 11 шайб и сделал 14 передач в 48 матчах.

21-летний Воронков набрал 2 (1+1) очка в 46 играх при показателе полезности «-13».

26-летний Сапрыкин выиграл 12 матчей из 35 при коэффициенте надёжности 2,66 и проценте отражённых бросков 92,1.

22-летний Самонов одержал 2 победы в 6 встречах, отражая 91,9% бросков и пропуская 2,73 шайбы за игру.