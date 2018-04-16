Бэбкок: «Торонто» должен настроить мозги в правильном направлении

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал ход серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (0-2).

«Мы должны, просто обязаны перестроиться дома. Сейчас это наш главный приоритет. Конечно, совсем не с таким результатом мы хотели приехать из Бостона. Пропустить дюжину голов за два матча — это очень много. Но нам нужно настроить мозги в правильном направлении и играть так, как мы умеем. Я уверен, «Торонто» — более сильная команда, чем та, что вы видели в этих двух играх на выезде», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.