Юниорская сборная России уверенно победила Швецию в выставочном матче

Игроки юниорской сборной России одержали победу над сверстниками из Швеции в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира. Встреча, состоявшаяся в Челябинске, завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Российская команда играла в следующих сочетаниях:

Вратари: Мифтахов, Исаев

Галенюк — Журавлёв, Марченко — Морозов — Исхаков

Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг

Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Дорофеев

Замула, Зоркин — Жиляков, Спиридонов — Михайлов, Зайцев — Подколзин.



Голы:



1:0 — Завгородний (Малышев, Мисюль)

2:0 — Завгородний (Жиляков, Соркин)

3:0 — Жабреев (Дорофеев, Кизимов)

4:0 — Марченко (Исхаков, Журавлев)

4:1 — Густавсон.

Юниорский чемпионат мира пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Сборная России сыграет в группе B, где её соперниками будут команды Чехии, Финляндии, Франции и Словакии.