Юниорская сборная России уверенно победила Швецию в выставочном матче

Игроки юниорской сборной России одержали победу над сверстниками из Швеции в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира. Встреча, состоявшаяся в Челябинске, завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
Российская команда играла в следующих сочетаниях:
Вратари: Мифтахов, Исаев
Галенюк — Журавлёв, Марченко — Морозов — Исхаков
Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг
Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Дорофеев
Замула, Зоркин — Жиляков, Спиридонов — Михайлов, Зайцев — Подколзин.
Голы:
1:0 — Завгородний (Малышев, Мисюль)
2:0 — Завгородний (Жиляков, Соркин)
3:0 — Жабреев (Дорофеев, Кизимов)
4:0 — Марченко (Исхаков, Журавлев)
4:1 — Густавсон.
Юниорский чемпионат мира пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Сборная России сыграет в группе B, где её соперниками будут команды Чехии, Финляндии, Франции и Словакии.