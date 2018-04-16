Стал известен состав «Ак Барса» на второй матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на второй матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (1-0), сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. По сравнению с первым матчем состав подопечных Зинэтулы Билялетдинова не изменился. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Гарипов (Шарыченков);

Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;

Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;

Охтамаа – Манухов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;

Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.