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Стал известен состав «Ак Барса» на второй матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА

Стал известен состав «Ак Барса» на второй матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на второй матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (1-0), сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. По сравнению с первым матчем состав подопечных Зинэтулы Билялетдинова не изменился. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гарипов (Шарыченков);
Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;
Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;
Охтамаа – Манухов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;
Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.

Только для избранных. «Ак Барс» соскучился по кубку и должен его взять
Тогда мы станем свидетелями сразу нескольких рекордов.
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