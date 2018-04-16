Тротц определился с основным вратарём «Вашингтона» на третий матч с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сообщил на пресс-конференции, что определился с голкипером на третий матч серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (0-2), информирует североамериканский журналист Стивен Уайно.
Тротц сообщил, что определился с голкипером на третью встречу серии, но сначала планирует провести длительный разговор с обоими голкиперами — Филипом Грубауэром и Брэйденом Холтби.
Первые два матча плей-офф провёл Грубауэр.
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