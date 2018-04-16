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Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира—2018

Фото: РИА Новости
Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира—2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила подробности о возможном составе национальной сборной на ЧМ-2018.

Нападающий Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании. Это совместное решение хоккеиста и штаба сборной, связанное с напряжённым сезоном в КХЛ и участием в Олимпийских играх.

Нападающие Иван Барбашев и Сергей Плотников не смогут сыграть за сборную из-за травм.

На сбор в Новогорск прибыл защитник «Баффало» Виктор Антипин, получивший в одной из последних игр регулярного чемпионата НХЛ травму (сотрясение мозга). После консультации с врачами команды было принято решение, что Виктор пропустит чемпионат мира.

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