Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира—2018

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила подробности о возможном составе национальной сборной на ЧМ-2018.



Нападающий Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании. Это совместное решение хоккеиста и штаба сборной, связанное с напряжённым сезоном в КХЛ и участием в Олимпийских играх.



Нападающие Иван Барбашев и Сергей Плотников не смогут сыграть за сборную из-за травм.



На сбор в Новогорск прибыл защитник «Баффало» Виктор Антипин, получивший в одной из последних игр регулярного чемпионата НХЛ травму (сотрясение мозга). После консультации с врачами команды было принято решение, что Виктор пропустит чемпионат мира.

Ковальчук отказался, а Шипачёв не нужен на ЧМ? Состав сборной России Зато, возможно, будет Радулов.