Решение о приезде Радулова и Наместникова на ЧМ примут после медобследования

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников могут принять участие в чемпионате мира—2018.



Оба игрока прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования.



31-летний Радулов в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 72 (27+45) очка при показателе полезности "+4". 25-летний Наместников в 81 игре заработал 48 (22+26) баллов при показателе полезности "+6".