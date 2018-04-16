ЦСКА выиграл 18 вбрасываний за период, «Ак Барс» — только девять

Завершился первый период второго матча финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Счёт 1:1, в составе казанского клуба голом отметился Джастин Азеведу, у «армейской» команды заброшенную шайбу на свой счёт записал Богдан Киселевич.



Статистика первого периода матча «Ак Барс» — ЦСКА:



Броски: 20 — 14

Броски в створ: 10 -8

Голы: 1 — 1

Вбрасывания: 9 — 18

Блокированные броски: 2 -2

Силовые приёмы: 5 — 4

Время в атаке: 04:05 — 02:58

Штраф: 2 — 4.