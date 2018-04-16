Коваленко собирается стать депутатом от «Единой России»

Экс-нападающий, а ныне президент Профсоюза КХЛ Андрей Коваленко собирается баллотироваться в депутаты областной Думы. Он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России».
Напомним, недавно во время ветеранского турнира Коваленко атаковал судью, после чего у арбитра обнаружили сотрясение мозга.
«Я живу в Ярославском районе и попробую свои силы на праймериз по избирательному округу №25. Я хочу помочь области в развитии образования и спорта. Но одного авторитета здесь мало — депутатские полномочия и партийный статус сделают работу результативнее», — приводит слова Коваленко «Комсомольская правда-Ярославль».
«Я его ударил с левой, но клюшкой не бил!». Коваленко – о скандале с судьёй
Глава профсоюза и олимпийский чемпион считает, что кому-то было выгодно раздуть историю с избиением арбитра.