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Коваленко собирается стать депутатом от «Единой России»

Коваленко собирается стать депутатом от «Единой России»
Хоккей / Прочие

Экс-нападающий, а ныне президент Профсоюза КХЛ Андрей Коваленко собирается баллотироваться в депутаты областной Думы. Он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Напомним, недавно во время ветеранского турнира Коваленко атаковал судью, после чего у арбитра обнаружили сотрясение мозга.

«Я живу в Ярославском районе и попробую свои силы на праймериз по избирательному округу №25. Я хочу помочь области в развитии образования и спорта. Но одного авторитета здесь мало — депутатские полномочия и партийный статус сделают работу результативнее», — приводит слова Коваленко «Комсомольская правда-Ярославль».

«Я его ударил с левой, но клюшкой не бил!». Коваленко – о скандале с судьёй
Глава профсоюза и олимпийский чемпион считает, что кому-то было выгодно раздуть историю с избиением арбитра.
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