Завершился второй период второго матча (0-1) финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Счёт в матче 2:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.
Статистика второго периода матча «Ак Барс» — ЦСКА.
Броски: 14 — 20
Броски в створ: 8 — 11
Голы: 1 — 0
Вбрасывания: 9 — 12
Блокированные броски: 4 — 2
Силовые приемы: 8 — 5
Время в атаке: 03:26 — 06:01
Штраф: 6 — 4.
Только для избранных. «Ак Барс» соскучился по кубку и должен его взять
Тогда мы станем свидетелями сразу нескольких рекордов.