Завершился второй период второго матча (0-1) финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Счёт в матче 2:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.



Статистика второго периода матча «Ак Барс» — ЦСКА.



Броски: 14 — 20

Броски в створ: 8 — 11

Голы: 1 — 0

Вбрасывания: 9 — 12

Блокированные броски: 4 — 2

Силовые приемы: 8 — 5

Время в атаке: 03:26 — 06:01

Штраф: 6 — 4.

Только для избранных. «Ак Барс» соскучился по кубку и должен его взять Тогда мы станем свидетелями сразу нескольких рекордов.