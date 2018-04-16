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Билялетдинов: игроки «Ак Барса» сами решили не ввязываться в потасовки

Билялетдинов: игроки «Ак Барса» сами решили не ввязываться в потасовки
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от второго матча финальной серии кубка Гагарина с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).

«Хорошая, боевая игра. Готовимся к следующему матчу. Не могу сказать, сыграет ли Токранов в московских матчах.

Дисциплинированно играть, не ввязываться в потасовки команда решила сама, это не было моим заданием», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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