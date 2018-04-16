И. Никитин: у ЦСКА были детские ошибки, свои слова судье комментировать не буду

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги второго матча серии с «Ак Барсом» (1:2, 0-2 в серии).



«Тяжёлая игра. Мы только сильнее от этого будем. Готовимся к следующей игре.



Не буду комментировать удаление Нестерова в третьем периоде и то, что я после этого говорил судье. А по Капризову что комментировать? Вышел, сыграл, молодец.



СКА был более удобным соперником для нас? Удобных соперников вообще не бывает. Как это — удобный соперник? Нужно реализовывать свои шансы. Мы играем против организованной команды, это финал Кубка Гагарина.



Посмотрим, сыграет ли Шумаков. Как я вам буду рассказывать, почему он не играл! Кто вышел у нас сегодня, те и должны были играть.



Думаю, ошибки в первом периоде были вызваны нервозностью, потому что они действительно были детскими. Потом ребята перестроились и уже нормально играли», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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