Батыршин: ЦСКА играет в тот же хоккей, что при Квартальнове. Видимо, им нравится

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поделился впечатлениями от второго матча серии с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).



«Мы будем очень стараться играть на одном уровне, потому что это финал. Каждая ошибка, каждое удаление может привести к голу и плохому результату. Нужно стараться очень грамотно играть, с холодной головой и горячим сердцем.



Как вы помните, в предыдущие годы у «Ак Барса» была проблема в том, что не мог он дотерпеть в концовках. Видимо, сказывается опыт, ребята учатся на своих ошибках, пока у нас получается доводить игры до победы.



Чем этот ЦСКА отличается от того, что был в прошлой финальной серии (Батыршин играл за «Металлург» в финале 2016 года с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата)? Сама команда не поменялась, поменялись игроки. А так, они играют в тот же хоккей, который был при Квартальнове. Видимо, им это нравится.



Естественно, опыт финалов помогает. Проще играть, чем тем ребятам, которые первый раз в финале, когда напряжённые матчи. 2-0 — хорошо, но каждый матч — новая игра, новый вызов, который начинается при счёте 0:0.



Против ЦСКА тяжело играть, все нападающие катаются, хорошо двигаются. С каждым игроком надо играть надёжно и дисциплинированно», — передаёт слова Батыршина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

День сурка. ЦСКА в Казани не помог ни Сорокин, ни Капризов «Ак Барс» снова обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Финал для «армейцев» — это день сурка.