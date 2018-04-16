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Яруллин: в серии с ЦСКА ещё ничего не ясно, и с 0-3 отыгрывались

Яруллин: в серии с ЦСКА ещё ничего не ясно, и с 0-3 отыгрывались
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от второго матча финальной серии кубка Гагарина с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).

«Сегодня был такой же тяжёлый матч. Команда у соперника быстрая. Стоит только ошибиться, как получаешь удаления. Сегодня вот наудалялись. Повторюсь, нелёгкий матч получился.

Ещё ничего неясно в этой серии. Бывало ведь, что и с 0-3 отыгрывались. Расслабляться нельзя, мы будем выходить на каждый матч и играть в свой хоккей», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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