Яруллин: в серии с ЦСКА ещё ничего не ясно, и с 0-3 отыгрывались

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от второго матча финальной серии кубка Гагарина с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).



«Сегодня был такой же тяжёлый матч. Команда у соперника быстрая. Стоит только ошибиться, как получаешь удаления. Сегодня вот наудалялись. Повторюсь, нелёгкий матч получился.



Ещё ничего неясно в этой серии. Бывало ведь, что и с 0-3 отыгрывались. Расслабляться нельзя, мы будем выходить на каждый матч и играть в свой хоккей», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.