Батыршин — о штрафах ЦСКА: спросите у них, почему они удаляются

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поделился впечатлениями от второго матча серии с ЦСКА (2:1, 2-0 в серии).



«Все матчи напряжённые, ЦСКА давит, играет в свой хоккей. Мы стараемся играть в ту игру, которую просит от нас тренер. Старались не делать ошибок, не удаляться, играть грамотно, осторожно.



С чем связано большое количество удалений у соперника? Не знаю, спросите у ЦСКА, почему они удаляются. Мы первый матч сыграли идеально. В этом матче, возможно, была пара удалений, но стараемся это убрать. В Москве надо играть ещё более аккуратно.



ЦСКА — очень мобильная команда, быстрая. Габаритные молодые ребята. Можно сказать, полкоманды — олимпийские чемпионы. Естественно, ждёшь от них того хоккея, который они показывают. Мы готовились, предыдущие соперники нам, может быть, где-то помогли с этим, показывали такой же хоккей.



Заварушка в третьем периоде? Да это ерунда, даже не заварушка. Игрок ЦСКА удалился, надо у него спросить, почему он это делал», — передаёт слова Батыршина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

День сурка. ЦСКА в Казани не помог ни Сорокин, ни Капризов «Ак Барс» снова обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Финал для «армейцев» — это день сурка.