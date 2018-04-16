С. Фёдоров: «Ак Барс» — команда сбалансированная, но ЦСКА лучше

Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги второго матча серии с «Ак Барсом» (1:2, 0-2 в серии).



«Счёт по игре. Хотя хотелось бы видеть одну победу, но не случилось ничего сверхъестественного. Думаю, домашние стены и наши болельщики нам помогут. Вы же знаете, я много раз говорил, что судейский вопрос не в нашей компетенции. То, что «Ак Барс» играл без удалений в первом матче, — это факт. Но это не снимает с наших крайних нападающих ответственности. Им нужно где-то поострее сыграть. Когда ты острее играешь, у соперника будут фолы. Сегодняшняя игра это доказала. Чуть поострее мы сыграли — соперник удалялся. Надо настраиваться, работать по заданию, как мы и доходили до финала. «Ак Барс» — команда сбалансированная, но наша лучше.



Конечно, не очень комфортно для баланса нашего состава, когда у нас из-за болезни выпадают игроки. Но мы через это уже прошли, всё достаточно удачно, мы в финале. В большинстве надо больше бросать по воротам, искать отскоки, подборы. Кирилл Капризов — молодец. Бился, старался помогать команде», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

День сурка. ЦСКА в Казани не помог ни Сорокин, ни Капризов «Ак Барс» снова обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Финал для «армейцев» — это день сурка.