Кузьменко: у ЦСКА оба голкипера хорошие, нет значения, кто сыграет в Москве

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко подвёл итоги второго матча серии с «Ак Барсом» (1:2, 0-2 в серии).



«Практически такая же тяжеленная игра сегодня была. Проспали первый период, очень плохо начали, пропустили один гол. Спасибо Илье Сорокину, что больше не пропустили. Надеюсь, что в Москве мы будем по-другому играть, нельзя так начинать матчи. О своём удалении сожалею, такие глупые удаления в финале нельзя допускать. Две минуты украл у команды в третьем периоде. Так нельзя ошибаться.



У нас оба вратаря хорошие. Не имеет значения, кто будет играть в следующем матче. Мы обоим доверяем, они высококлассные голкиперы», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.