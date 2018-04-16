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Светлаков: СКА уже в прошлом, ЦСКА нужно перестроиться

Светлаков: СКА уже в прошлом, ЦСКА нужно перестроиться
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков подвёл итоги второго матча серии с «Ак Барсом» (1:2, 0-2 в серии).

«Начало у нас не пошло, пропустили первыми опять. Во втором периоде наладили игру, забили гол, но пропустили ненужную контратаку. В конце не получилось забить. Возвращение Кирилла Капризова? Мы за всех игроков рады, что они за нас выступают. Капризов принёс нам положительные эмоции.

СКА и «Ак Барс» — два разных соперника, они играют в разный хоккей. Мы должны перестроиться, СКА уже в прошлом, сейчас у нас новая серия. Мы не смотрим на статистику, у кого какие шансы в серии при счёте 0-2. Зачем нам это?» — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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