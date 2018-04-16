И. Никитин: даже неинтересно, что после 0-2 финал Кубка никто не выигрывал

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после второго матча серии с «Ак Барсом» (1:2, 0-2 в серии) прокомментировал тот факт, что в четырёх случаях из четырёх, когда одна из команд вела в финале Кубка Гагарина со счётом 2-0 в серии, она выигрывала трофей.



«С 0-2 в финале Кубка Гагарина не отыгрывались? Честно говоря, даже неинтересно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.