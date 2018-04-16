Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Скаут НХЛ: Далин — единственный, кто сможет стать ведущим игроком поколения

Скаут НХЛ: Далин — единственный, кто сможет стать ведущим игроком поколения
Хоккей / НХЛ

Директор скаутского бюро НХЛ Дэн Марр поделился мнением о перспективах защитника Расмуса Далина, который является фаворитом драфта-2018.

«Далин — очень талантливый игрок, он способен внести свой вклад в игру команды, влиять на результат матча, как Эрик Карлссон или Виктор Хедман. Если посмотреть на всех игроков, выходящих на драфт 2018 года, с точки зрения того, кто из них может стать ведущим игроком своего поколения, то он единственный кандидат. Так надо оценивать его талант», — цитирует Марра официальный сайт лиги.

Далин — первый номер рейтинга драфта среди хоккеистов, играющих в Европе
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент