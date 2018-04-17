Фредерик Андерсен совершил невероятный сейв клюшкой в конце игры с «Бостоном»

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0), одержав первую победу в плей-офф. Счёт в серии стал 1-2.

В конце третьего периода датский голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен совершил невероятный сейв клюшкой, отражая бросок чешского нападающего «мишек Давида Пастрняка. Давид бросал уже по пустым воротам, однако Андерсен успел вытянуть клюшку и отразить бросок.

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.