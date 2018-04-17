Вратарь «Бостона» Антон Худобин помог партнёру забраться на лавку запасных

В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0), одержав первую победу в плей-офф. Счёт в серии стал 1-2.

В начале третьего периода любопытный эпизод произошёл с участием игроков «Бостона». Американский защитник Чарли Макэвой только при помощи российского вратаря Антона Худобина смог забраться на лавку запасных и совершить смену.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.