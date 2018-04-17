Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс установил новый рекорд клуба

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась с разгромным счётом 8:1 в пользу хозяев.

Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс отразил 45 бросков по воротам. Таким образом, он обновил собственный клубный рекорд «акул» по количеству сейвов в одном матче плей-офф, установленный в 2016 году. Тогда Джонс отразил 44 броска в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз».

В нынешнем плей-офф 28-летний вратарь одержал 3 победы в 3 матчах при проценте отражённых бросков 92,8 и коэффициенте надёжности 1,95.