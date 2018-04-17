Жарков: игрокам ЦСКА нужно завозить шайбу в ворота, заталкивать, зубами, носом

Форвард ЦСКА Владимир Жарков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 0-2 в серии) во втором матче финала Кубка Гагарина.

«Нам надо с первого периода играть в хоккей, владеть шайбой, грамотно распоряжаться ей, заставить соперника её отбивать. Второй и третий периоды, считаю, были неплохими, надо было забивать хоть с мясом. Не получилось? Значит надо ещё больше её туда завозить, заталкивать, зубами, носом. Главное, чтобы она валялась там, за ленточкой и её засчитали. Судейство в Москве? Надо не обращать внимания: у них своя работа, у нас своя. Надо выходить и играть, и выигрывать.

Конечно, неприятно, но никакой паники нет. Мы в финале, все всё прекрасно понимают, надо выиграть четыре игры, идя от матча к матчу.

Как «Ак Барс» после СКА? Такие же опытные ребята, мастеров тоже много, скамейка длинная, все четыре звена играющие. Это две топ-команды, занявшие первые места в конференциях. Равные команды, с разным стилем игры. Казань не удивляет, играем в финале. Думаю, здесь нет сюрпризов с обеих сторон», – цитирует Жаркова «Спорт Бизнес Online».