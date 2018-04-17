Францоуз: в моём возрасте трудно попасть из Европы прямо в НХЛ, но я попытаюсь

Голкипер «Трактора» и сборной Чехии Павел Францоуз подтвердил своё желание продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

«Играть в НХЛ — это мечта, но контракт ещё не подписан. В моём возрасте трудно попасть сразу в НХЛ из Европы, но я попытаюсь», — цитирует игрока Denik Sport.

27-летний Францоуз отыграл за челябинский клуб три сезона и провёл 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,77. Францоуз был основным вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.