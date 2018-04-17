Величкин: Яндач был в кандидатах на пост главного тренера ещё до Мориса

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал назначение Йозефа Яндача на пост главного тренера клуба. Функционер заметил, что чешский тренер мог возглавить «Магнитку» ещё в 2012 году, но тогда выбор клуба пал на канадца Пола Мориса.

«Могу сказать откровенно – мы давно присматривались к Йозефу Яндачу. Он у нас был в кандидатах ещё до Пола Мориса. Когда канадец дал согласие, мы чеху дали напутствие. Сказали: «Развивайся и продолжай работать». Многие годы общались с ним, сотрудничали, разговаривали. Нам он интересен.

Повторюсь, мы с ним очень давно знакомы, поэтому пошли на такой выбор. Человек прошёл и Кубок Канады, и Олимпийские игры, и несколько чемпионатов мира. Будем пробовать», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.