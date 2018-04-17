Бэбкок — об игре Зайцева: что можно было поделать с рикошетом от 4 человек?

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал игру российского защитника Никиты Зайцева в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 1-2 в серии). Зайцев провёл на льду 22 минуты 47 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Он провёл хороший матч, а в пропущенной шайбе виноват не был. Что можно было поделать с рикошетом от четырёх человек? Здорово, что после неудачного матча ему удалось реабилитироваться. Мы смотрим на общую картину, а не только на один матч. Мы считаем его очень хорошим игроком, возможно, лучше, чем кто-либо думает. Настолько он хорош», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Видео гола Хары также можно посмотреть на сайте лиги.

Обзор всего матча можно посмотреть на «Чемпионате».