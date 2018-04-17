Величкин: через два года «Магнитку» снова должен возглавить Козлов

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал назначение Йозефа Яндача на пост главного тренера клуба. Функционер заявил, что через два года клуб снова должен возглавить Виктор Козлов, работавший в должности главного тренера по ходу минувшего сезона.

«Мы же всегда говорим, что хотим обучать своих тренеров. Сегодня мы пошли на второй заход по обучению своего молодого тренера Виктора Козлова. Мне понравился разговор с Яндачем. Мы с ним четыре часа общались в Праге. Когда он выслушал наши вопросы, посмотрел команду, то сказал: «Я понимаю, что передо мной стоят две задачи, чтобы я достиг успеха. Первая – добиться победы. Какой – понятно. И вторая задача – чтобы через два года Виктор возглавил клуб». Это он так понял. Думаю, что он правильно понимает.

Мало того, мы же долго общались с его представителями. В принципе нам импонировало, что, несмотря на его уверенность и твёрдый характер, он опирается на хороших помощников. Надеемся, что и Виктор Козлов, и Иржи Калоус будут теми людьми, которые ему обеспечат всю нужную помощь», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.