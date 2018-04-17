«Бэрри» не отпустил Андрея Свечникова на ЮЧМ, ФХР попросила помощи у IIHF

Федерация хоккея России сообщила Канадской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея, что клуб Хоккейной лиги Онтарио «Барри Кольтс» не разрешает нападающему Андрею Свечникову выступать за юниорскую сборную России на чемпионате мира, информирует сайт ФХР.

«От клуба в рабочем порядке был получен ответ, что он отпустит игрока после окончания плей-офф, что соответствует соглашению между Канадской хоккейной ассоциацией и IIHF. По окончании выступления команды в кубковом раунде от генерального менеджера «Барри Кольтс» в ФХР поступило письмо, заявляющее, что Свечников получил травму верхней части тела, в связи с чем клуб отказывает ФХР в направлении игрока в сборную.

В настоящий момент Андрей Свечников утверждает, что готов выступать за сборную России на юниорском чемпионате мира в Челябинске, но ему нужно разрешение агента и клуба.

16 апреля ФХР направила официальные письма в Канадскую хоккейную ассоциацию и ИИХФ с информацией о том, что клуб CHL «Бэрри Кольтс» отказывает в разрешении Свечникову выступать на ЮЧМ, и запросом о содействии по сложившейся ситуации», — сообщается в официальном заявлении ФХР.

18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 10 штрафных минутах. В 44 матчах регулярного сезона на его счету 72 (40+32) очка. Российский хоккеист является одним из главных фаворитов драфта НХЛ — 2018.