Игорь Устинский подписал новый контракт с «Автомобилистом»

Голкипер Игорь Устинский заключил новое соглашение с екатеринбургским «Автомобилистом», информирует официальный «твиттер» клуба. Новый контракт подписан на двухлетний срок.



Голкипер пополнил состав «Автомобилиста» в 2014 году и сыграл за екатеринбургскую команду 62 матча, отражая в среднем 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,50. В трех матчах 23-летний голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

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