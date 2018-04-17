Крикунов: звено Дацюка выиграло Олимпиаду, Павел ещё не один год сможет играть

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал продление контракта Павла Дацюка со СКА.



«Глядя, как Павел играл на Олимпиаде и в этом плей-офф, думаю, он ещё может долго играть, причём хорошо. На Играх звено Дацюка практически на себе тащило всю команду, благодаря чему выиграли золотые медали. Паша может поиграть, наверное, не один год, а больше. Он никогда не нарушал режима, не выпивал, всегда правильно к себе относился. Надо всем игрокам следить за собой, тогда и смогут долго играть.



Когда я был тренером «Автомобилиста», мы не обсуждали его перехода в родную команду. Но общались, Павел говорил, что хочет ещё поиграть на максимально высоком уровне. В прошлом году у него же была травма, но всё зажило. Так что всё нормально», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Дацюк подписал новый контракт с петербургским СКА