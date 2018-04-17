В. Воробьёв: решающий матч со «Спартаком» пересматривал раз пять

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв рассказал, что его команде нужно укрепить тренерский штаб.



«Мне нужен опытный помощник? Нужен, очень нужен. Он будет отвечать за нападающих, за розыгрыш большинства. Я спокойно говорю об этом, так как это факт. Я буду участвовать в процессе выбора, и от меня будет зависеть окончательное решение.



Сколько раз пересматривал матч со «Спартаком» после окончания регулярного чемпионата? Раз пять точно. Наверное, нового ничего не увидел. Но я убеждался каждый раз, что команда к матчу была готова хорошо. Мы отлично поработали на последнем сборе в Чехии, куда уехали в олимпийскую паузу. Это принесло плоды, команда стала сплочённой. Но нас опять очень сильно подвела реализация голевых моментов», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.

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