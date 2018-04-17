Стэмкос — об удалениях «Тампы»: это было необязательно и нехарактерно для нас

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от третьего матча серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5, 2-1 в серии).



«Мы вышли вперёд в третьем периоде гостевого поединка, это то, что нам было нужно. Но затем мы стали получать удаления, во многих случаях необязательные, нехарактерные для нас. Мы можем это исправить, и это положительная сторона вопроса», — цитирует Стэмкоса официальный сайт лиги.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Shayna.