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Панарин: обмен из «Чикаго» был полезен, в «Коламбусе» я развиваюсь как игрок

Панарин: обмен из «Чикаго» был полезен, в «Коламбусе» я развиваюсь как игрок
Хоккей / НХЛ, плей-офф

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, что недолго переживал после своего обмена из «Чикаго Блэкоукс».

«Когда меня обменяли, первые пару дней я ещё волновался. Но потом успокоился и понял, что это полезное для меня событие. Я понял, что здесь я буду развиваться как игрок в первую очередь.Самое главное — не деньги, а игра команды», — приводит слова Панарина Associated Press.

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Нападающий «Коламбуса» не жалеет средств на благотворительность.
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