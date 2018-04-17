Панарин: обмен из «Чикаго» был полезен, в «Коламбусе» я развиваюсь как игрок

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, что недолго переживал после своего обмена из «Чикаго Блэкоукс».



«Когда меня обменяли, первые пару дней я ещё волновался. Но потом успокоился и понял, что это полезное для меня событие. Я понял, что здесь я буду развиваться как игрок в первую очередь.Самое главное — не деньги, а игра команды», — приводит слова Панарина Associated Press.