Сборная Чехии активно ведёт переговоры с потенциальными преемниками Яндача

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач сообщил, что Чешская федерация хоккея активно ищет ему замену. Напомним, 49-летний специалист после ЧМ-2018 уйдёт из сборной и приступит к работе с магнитогорским «Металлургом».



«Мой уход не стал новостью для нашего руководства, переговоры с потенциальными преемниками ведутся очень активно. Имя нового главного тренера может быть опубликовано довольно скоро. Новый тренерский штаб сборной должен обладать хорошими навыками и большим опытом для достижения успеха», — цитирует тренера iSport.cz.

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