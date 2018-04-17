«Нефтехимик» подписал контракт со своим воспитанником Хисамутдиновым

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал двусторонний контракт сроком на два года со своим воспитанником Арсеном Хисамутдиновым, информирует официальный «твиттер» команды Андрея Назарова.
Минувший сезон 20-летний форвард провёл в клубе Молодёжной хоккейной лиги «Реактор», где в 67 матчах «регулярки» и плей-офф набрал 69 (24+45) очков.
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