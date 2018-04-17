Экс-игрок «Слована» Смоленяк добился отмены штрафа за симуляцию

Экс-нападающий братиславского «Слована» Радек Смоленяк, сейчас выступающий за «Градец Кралове», несколько дней назад был оштрафован за симуляцию.



Игрок выразил крайнее недовольство таким решением: «Я буду защищать себя и своё честное имя. Я никогда не жалел себя и всегда играю в силовой хоккей, впереди меня ждёт ещё немало травм. Меня атаковали клюшкой, я упал, и не для того, чтобы заработать удаление».



Сообщается, что дисциплинарная комиссия Экстралиги после пересмотра отменила своё решение, объяснив это активной защитой Смоленяка и отсутствием надёжных доказательств симуляции.



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