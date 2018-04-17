СКА продлил контракт с защитником Давидом Рундбладом

Хоккейный клуб СКА продлил контракт со шведским защитником Давидом Рундбладом на два года – новое соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20, информирует официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.



Защитник выступает в СКА и КХЛ с 2017 года. В минувшем сезоне Рундблад вышел на лёд в 41 встрече, набрал 11 (2+9) очков и стал самым полезным игроком СКА в регулярном чемпионате с показателем «+23».



Напомним, сегодня стало известно о подписании нового контракта с нападающим Павлом Дацюком.

Понижение на перспективу. Правильно ли, что Гатиятулин перейдёт в СКА? Для сборной России и СКА это хорошо, а для КХЛ – не очень. Впрочем, ничего нового.